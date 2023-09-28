Лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил США в развязывании «второй холодной войны»

Пхеньян должен перейти к ускоренному развитию ядерных сил, убежден политикЛидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания страны заявил, что действия США как «самого опасного военного государства», и их союзников ведут к началу «второй холодной войны».