Семин высказался о назначении Амарала на пост спортивного директора «Спартака»

Юрий Семин не смог дать однозначную оценку назначению Томаша Амарала в «Спартак». Бывший главный тренер «Локомотива», сборной России и ряда известных клубов Юрий Семин поделился мыслями о решении боссов «Спартака» назначить на пост спортивного директора Томаша Амарала.
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