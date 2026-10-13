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Will The Rookie Give #Chenford A Proposal Do-Over In Season 9? The Cast And EP Weigh In — Watch

Will The Rookie Give #Chenford A Proposal Do-Over In Season 9? The Cast And EP Weigh In — Watch

We check in with the Mid-Wilshire crew to find out if a certain scene might get revisited in the forthcoming ninth season - and much more!We check in with the Mid-Wilshire crew to find out if a certain scene might get revisited in the forthcoming ninth season - and much more!.

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