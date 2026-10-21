Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике попытки Владимира Зеленского повлиять на американского лидера Дональда Трампа через сенаторов США.
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