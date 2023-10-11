Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Труба сифонит: Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Труба сифонит: Эстония перекрыла подачу газа в многострадальную Финляндию

Когда Россия при СССР строила газовую инфраструктуру для Литвы, Латвии и Эстонии, то там даже представить себе не могли, что это делается совершенно напрасно и за такую щедрость даже икто спасибо не скажет.

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Комментарии
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Илья Зиновьев
Бееееедные чухонцы😀
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4 час.
Александр Дамиров
Человека с лошадиным лицом(собчак) пора деструкционировать!
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22 мин.
Meerflieger
Это она, что-ли, трубу-то...?  🤔🤪
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7 мин.

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