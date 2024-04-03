Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

Не используют карту "Мир"- их проблемы... Достаточно ограничить суммы вывоза наличных денег с конфискацией излишков и уголовной ответственностью, как сразу поймут.... А черножопых пидарасов надо ставить в стойло, чтобы не возбухали...

Евгения Болотова

Лишь полный дурак подчинится цифровизации, это один из способов кнута. С одной стороны цифровизация удобна при расплате со странами партнёрами, но только в том случае, если в мире все друзья... А у бабла друзей нет... А все страны, как раз и молятся баблу, лишь ему родимому...И только из-за него все войны и дрязги...