Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

Хотите зарабатывать в России — принимайте карту "Мир". Иначе "давай до свидания"

С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир" из-за введенных США санкций.—-Объем средств, перечисленных гражданами из России в Киргизию 2023 году, составил $2 млрд 531,5 млн.

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Комментарии
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Александр Дубков
американище.........
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11 час.
Silver Kont
Не используют карту &quot;Мир&quot;- их проблемы... Достаточно ограничить суммы вывоза наличных денег с конфискацией излишков и уголовной ответственностью, как сразу поймут.... А черножопых пидарасов надо ставить в стойло, чтобы не возбухали...
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9 час.
Евгения Болотова
Лишь полный дурак подчинится цифровизации, это один из способов кнута. С одной стороны цифровизация удобна при расплате со странами партнёрами, но только в том случае, если в мире все друзья... А у бабла друзей нет... А все страны, как раз и молятся баблу, лишь ему родимому...И только из-за него все войны и дрязги...
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6 час.

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