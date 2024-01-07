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Бербок призвала Израиль снизить интенсивность военной операции в секторе Газа

Бербок призвала Израиль снизить интенсивность военной операции в секторе Газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.

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