Бербок призвала Израиль снизить интенсивность военной операции в секторе Газа

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль заявила, что израильской армии нужно снизить интенсивность боевых действий в секторе Газа и расширить возможности для доставки туда помощи.
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