Дипломат раскрыл планы поставок газа в Сербию на 2024–2025 годы

Россия в ходе переговоров с Сербией по вопросам газоснабжения стремится учитывать интересы Белграда и сотрудничает во всей энергетической сфере, заявил глава российского диппредставительства Александр Боцан-Харченко 9 февраля в интервью РИА Новости.