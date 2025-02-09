Дипломат раскрыл планы поставок газа в Сербию на 2024–2025 годы

Россия в ходе переговоров с Сербией по вопросам газоснабжения стремится учитывать интересы Белграда и сотрудничает во всей энергетической сфере, заявил глава российского диппредставительства Александр Боцан-Харченко 9 февраля в интервью РИА Новости.
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