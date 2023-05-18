Назван максимально разрешенный срок отключения горячей воды в домах

Согласно санитарным нормам, горячую воду в домах разрешено отключать не более чем на 14 дней. О максимально разрешенном сроке, а также о необходимых действиях в случае нарушения этого правила рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
Согласно санитарным нормам, горячую воду в домах разрешено отключать не более чем на 14 дней. О максимально разрешенном сроке, а также о необходимых действиях в случае нарушения этого правила рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.
Свежие комментарии