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Назван максимально разрешенный срок отключения горячей воды в домах

Назван максимально разрешенный срок отключения горячей воды в домах

Согласно санитарным нормам, горячую воду в домах разрешено отключать не более чем на 14 дней. О максимально разрешенном сроке, а также о необходимых действиях в случае нарушения этого правила рассказала депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

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