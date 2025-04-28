О крыльях бабочки

© commons.wikimedia.org / German Federal Archives Некоторых союзников лучше не иметь, чем иметь. В частности, в дело поражения Германии на Восточном фронте в критические для СССР 1941-42 годы внёс существенный вклад Муссолини – главный союзник Гитлера в Европе.
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