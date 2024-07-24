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Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов отрицает свою вину в коррупции

Бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов отрицает свою вину в коррупции

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, утверждает, что его действия не носили криминального характера и должны рассматриваться как гражданско-правовые отношения.

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