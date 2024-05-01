Экскурсии в организации-заказчики кадров.

С 23 по 25 апреля в рамках профориентационной работы были проведены экскурсии в организациях ООО ´Гармония фуд´, ООО ´Санта Ритейл´ и ЧПУП ´Красный дракон´ для учащихся учреждений общего среднего образования г.
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