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5koleso.ru

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Sitrak 4×2 Pure Electric представят в Европе: китайский электрический тягач проезжает 500 км без подзарядки

С 14 по 20 сентября на Международной транспортной выставке IAA Transportation в Ганновере Sinotruk представит пять моделей автомобилей бренда Sitrak в нескольких сегментах коммерческого транспорта — от легких грузовиков до магистральных тягачей и ….

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