Более 40 единиц оружия, хранящихся в небезопасных условиях, изъяли у жителей Приморья

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Приморскому краю за минувшую неделю провели 267 проверок мест хранения гражданского оружия.
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