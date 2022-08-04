Назло санкциям: iPhone 13 Pro рекордно подешевел в России

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 13 Pro (обзор) значительно подешевел в российских магазинах спустя почти девять месяцев с момента старта официальных продаж.
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