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Царьград

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"Живодёр" готовится к встрече с ВСУ: брат "Князя Вандала Новгородского" намерен "кошмарить" врага

"Живодёр" готовится к встрече с ВСУ: брат "Князя Вандала Новгородского" намерен "кошмарить" врага

На Международном технологическом конгрессе-2026 НПЦ представили новый боевой ударный дрон на оптоволокне "Живодёр".

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