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В 2023 году в Иркутске будет введено около 300 тысяч квадратных метров жилья

В 2023 году в Иркутске будет введено около 300 тысяч квадратных метров жилья

В 2023 году в Иркутске будет введено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Такая солидная цифра прозвучала на заседании инженерно-строительной секции градостроительного совета под председательством мэра Иркутска Руслана Болотова.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
для кого эти метры?Там демографический взрыв  ? или для китайцев и мигрантов?
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