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Илья Кива назвал число ликвидированных в Мариуполе военных ВСУ

Илья Кива назвал число ликвидированных в Мариуполе военных ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своем Telegram-канале рассказал про новую «победу» украинской пропаганды — Киев взахлеб обсуждает отвод российских войск от столицы, умалчивая о судьбе заблокированной группировки ВСУ в Донбассе.

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