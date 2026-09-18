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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухаммад – о схватке с Ковингтоном: «После того, как я его размажу, ему больше некуда будет идти. Будет играть в софтбол»

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад прокомментировал предстоящую схватку против Колби Ковингтона . «Он боролся в университете, думает, что это его мир.

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