Игорь Корнеев – о матче «Зенита» и «Динамо»: интриги нет

Экс-игрок сборной России хотел бы от матча сюрприза Бывший игрок национальной сборной России Игорь Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о матче 4-го тура РПЛ между «Динамо» и петербургским «Зенитом».
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