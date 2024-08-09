Игорь Корнеев – о матче «Зенита» и «Динамо»: интриги нет

Экс-игрок сборной России хотел бы от матча сюрприза Бывший игрок национальной сборной России Игорь Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о матче 4-го тура РПЛ между «Динамо» и петербургским «Зенитом».