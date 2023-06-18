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СЦКК: украинские войска за сутки выпустили по ДНР 214 снарядов

СЦКК: украинские войска за сутки выпустили по ДНР 214 снарядов

За истекшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 35 раз подвергли обстрелу территорию ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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