СЦКК: украинские войска за сутки выпустили по ДНР 214 снарядов

За истекшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) 35 раз подвергли обстрелу территорию ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).