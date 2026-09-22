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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пике провел параллель с 2010-м: «Испания – чемпион мира. Моуринью устраивает шоу в Ла Лиге. «Барса» играет как боги»

Бывший защитник «Барселоны»  Жерар Пике выложил видео в тиктоке, в котором провел аналогию с событиями 2010 года и теми, что происходят сейчас.

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