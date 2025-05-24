Овечкин первым из россиян получил приз Марка Мессье за лидерские качества

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым россиянином, удостоенным приза Марка Мессье — одной из индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая вручается игроку, проявившему лидерские качества как на льду, так и за его пределами .