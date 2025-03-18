Политолог раскрыл, почему Трамп может передать России контроль над Причерноморьем

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. Политолог и генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров заявил о возможности передачи России контроля над Причерноморьем и Левобережной Украиной как потенциальном идеальном решении для завершения текущего конфликта.