Более 80 сотрудников органов исполнительной власти и МСУ приняли участие в семинаре по организации антикоррупционной работы

30 ноября в Нижнем Новгороде состоялся практический семинар для сотрудников, ответственных за организацию антикоррупционной работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области.
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