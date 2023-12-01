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Нижегородская правда

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Более 80 сотрудников органов исполнительной власти и МСУ приняли участие в семинаре по организации антикоррупционной работы

Более 80 сотрудников органов исполнительной власти и МСУ приняли участие в семинаре по организации антикоррупционной работы

30 ноября в Нижнем Новгороде состоялся практический семинар для сотрудников, ответственных за организацию антикоррупционной работы в органах исполнительной власти и местного самоуправления Нижегородской области.

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