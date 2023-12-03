В Архангельской области 85 человек сдали экзамены на экскурсоводов и гидов-переводчиков

Накануне в регионе завершилась аттестация 2023 года. Расписание квалификационных экзаменов на следующий год будет сформировано в декабреВ центре развития туризма и культуры Архангельской области уточнили, что с первого июля 2024 года наличие аттестата экскурсовода или гида-переводчика станет обязательным требованием.
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