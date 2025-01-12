Как Эрнст организовал на Первом канале кормушку для бездарных родственников и есть ли надежда на его увольнение

Helga

Действительно, уже давно не включаю первый канал. Если фильм, то одна пошлость, разврат, стрельба, убийства. Это уроки, как надо убивать, воровать, изменять. Прекрасного, волнующего душу ничего нет. Все эти шоу - «Мужское/женское», «Пусть говорят» и др. надоели. Неужели самим-то нравится копаться в грязном белье? Благо бы был какой-то смысл в этих шоу, какая-то польза для общества... Несомненно требуется срочно поднимать рейтинг первого канала! Сменить руководство и убрать всех бесталанных друзей и родственников. Ведь есть же в России умные, талантливые, культурные люди, патриоты своей страны, которая называется: Россия, которыми мы, люди своей страны, гордимся и хотим брать с них пример.