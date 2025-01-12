ТЕМА. ГЛАВНОЕ Эрнст опустил «Первый канал» ниже плинтуса, но многомиллиардную премию получил Деятельность Эрнста на посту гендиректора «Первого канала» привела к тому, что некогда действительно, первый среди всех телеканалов растерял все свои позиции и медленно превращается в провинциальную студию.
Как Эрнст организовал на Первом канале кормушку для бездарных родственников и есть ли надежда на его увольнение
Комментарии
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Юрий Вахрушев
А энтот эрнест што, ещё жив?
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Предлагай, душа моя))))
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1 час.
Helga
Действительно, уже давно не включаю первый канал. Если фильм, то одна пошлость, разврат, стрельба, убийства. Это уроки, как надо убивать, воровать, изменять. Прекрасного, волнующего душу ничего нет. Все эти шоу - «Мужское/женское», «Пусть говорят» и др. надоели. Неужели самим-то нравится копаться в грязном белье? Благо бы был какой-то смысл в этих шоу, какая-то польза для общества... Несомненно требуется срочно поднимать рейтинг первого канала! Сменить руководство и убрать всех бесталанных друзей и родственников. Ведь есть же в России умные, талантливые, культурные люди, патриоты своей страны, которая называется: Россия, которыми мы, люди своей страны, гордимся и хотим брать с них пример.
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35 мин.
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