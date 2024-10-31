Живые хроники Братска: Премьера фильма о фотослужбе в «Братскгэсстрое»

Всё случилось в уютных стенах кинотеатра «Романтик» при Музее истории Братскгэсстроя и города Братска, где первой встречей с фильмом удостоились директора, завучи школ, преподаватели дополнительного образования и истории.
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