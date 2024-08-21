Почему болят колени? Это лучше узнать сейчас…

Почти у всех болело колено. Все мы падали, особенно в детстве, в кровь текли, а иногда даже хромали. Но если боль в коленях посещает вас в зрелом возрасте, а не из-за ран и царапин или присутствует недавно, вам следует подумать о том, почему болят ваши колени.