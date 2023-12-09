Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке к новым наступательным операциям

Украинские войска разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ).
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