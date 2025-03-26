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Царьград

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Трамп заподозрил Россию в "оттягивании времени" по перемирию с Киевом

Трамп заподозрил Россию в "оттягивании времени" по перемирию с Киевом

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия стремится положить конец конфликту на Украине. Но в то же время глава Белого дома заподозрил Москву в "оттягивании времени" по перемирию с Киевом.

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