Турагент собрала с москвичей более 1,5 миллиона рублей за путевки и скрылась

В Москве турагент собрала с клиентов деньги за новогодние путевки на Сейшельские острова и скрылась. Мошенница обещала туры по средней стоимости от 100 тысяч до 220 тысяч рублей на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле.
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