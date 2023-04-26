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В более 200 школах Хабаровского края работают профильные классы

В более 200 школах Хабаровского края работают профильные классы

В Хабаровском крае в 221 школе созданы профильные классы, в которых проводится обучение по различным направлениям, таким как технологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое и универсальное.

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