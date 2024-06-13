Пашинян заявил, что после извинений Лукашенко может изменить отношение к ОДКБ

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его страна способна изменить свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том случае, если глава Белоруссии Александр Лукашенко принесет Еревану свои извинения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии