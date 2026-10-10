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Битва за «Морского льва»: Хавьер Милей против британского присутствия на Фолклендах

Битва за «Морского льва»: Хавьер Милей против британского присутствия на Фолклендах

Хавьер Милей отвел максимум две недели на остановку проекта на шельфе у южноатлантических Фолклендов, издавна оспариваемых Буэнос-Айресом у Лондона, пригрозив обратиться в международные судебные инстанции в случае отказа.

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