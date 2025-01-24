На Давосский экономический форум от Молдовы поехали двоечники и неудачники, которые практически разрушили молдавскую экономику за время своего правления, и сейчас они отправились за новыми конспектами и инструкциями, как дальше разрушать собственную страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии