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А мужчины бывают «тарелочниками»

А мужчины бывают «тарелочниками»

В сети который день спорят о тарелочницах. Кто не знает – это такие девушки, которые специально ходят по ресторанам, но не с теми мужчинами, с которыми рассчитывают на отношения, а исключительно с теми, кто предлагает заведение подороже.

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