Доцент Балынин сообщил, что выплаты по больничному увеличатся в августе 2026 года

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил «Газете.Ru», что сумма выплаты пособия по временной нетрудоспособности в минимальном размере за 13 дней болезни в августе 2026 года составит 11 361,61 рубля.
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