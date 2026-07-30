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Доцент Балынин сообщил, что выплаты по больничному увеличатся в августе 2026 года

Доцент Балынин сообщил, что выплаты по больничному увеличатся в августе 2026 года

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил «Газете.Ru», что сумма выплаты пособия по временной нетрудоспособности в минимальном размере за 13 дней болезни в августе 2026 года составит 11 361,61 рубля.

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