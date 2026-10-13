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Царьград

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В Кстове задержали 7 мигрантов-нелегалов на стройке таунхаусов

В Кстове задержали 7 мигрантов-нелегалов на стройке таунхаусов

В посёлке Ждановский Кстовского района семерых иностранцев, нелегально работавших на строительстве таунхаусов, оштрафовали и готовят к выдворению из России.

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