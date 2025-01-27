В Кировграде для третьеклассников провели квест по правилам дорожного движения

МОтд МВД России Кировградское BrisperВ Кировграде сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами Центра детского творчества организовали для третьеклассников школы №3 познавательный квест «Азбука дорожной безопасности».
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