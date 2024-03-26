Овнам внимательно следить за своим окружением, а Скорпионам никуда не спешить: гороскоп на 27 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПо мнению известного астролога Анжелы Перл, 27 марта 2024 года будет вызывать немалые трудности для всех знаков зодиака.