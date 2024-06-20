Вред и польза томатов. Какие томаты полезнее — приготовленные или сырые?

Яичница с помидорами, салат из помидоров и огурцов, томатный сок — мы готовы есть и пить томаты каждый день! Но, оказывается, у помидоров есть не только польза, но и вред — разбираемся в каком виде их лучше есть.
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