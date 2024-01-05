Война на пороге. Самое страшное пророчество Жириновского сбывается до последней буквы

СП Сергей Потемкин Пока не будут уничтожены США и Британия до последнего воробышка, ничего не изменится

ВС Вадим Скоробогатов Главное оружие США это их ФАНТИК....Грохнется он ....и США придёт поллный ПИСЕЦ....Повязали этим фантиком весь мир...И катают из него соки ТВАРИ.