Война на пороге. Самое страшное пророчество Жириновского сбывается до последней буквы

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Пока не будут уничтожены США и Британия до последнего воробышка, ничего не изменится
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Главное оружие США это их ФАНТИК....Грохнется он ....и США придёт поллный ПИСЕЦ....Повязали этим фантиком весь мир...И катают из него соки ТВАРИ.
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8 час.
Александр Денисов
Генри Форд, да тот самый, что построил первый автосборочный конвейер, сказал: &quot;...все войны на земле закончатся, если изолировать 50 главных еврейских семей...&quot;
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7 час.

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