Роспотребнадзор дал рекомендации пермякам как обезопасить от воздействий смога

Специалисты возьмут пробы воздуха.Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации как избежать негативного воздействия смога, накрывшего Пермь и Прикамье в результате лесных пожаров в Свердловской и Курганской областях.
Специалисты возьмут пробы воздуха.Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации как избежать негативного воздействия смога, накрывшего Пермь и Прикамье в результате лесных пожаров в Свердловской и Курганской областях.
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