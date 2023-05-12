Царьград

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Роспотребнадзор дал рекомендации пермякам как обезопасить от воздействий смога

Роспотребнадзор дал рекомендации пермякам как обезопасить от воздействий смога

Специалисты возьмут пробы воздуха.Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало рекомендации как избежать негативного воздействия смога, накрывшего Пермь и Прикамье в результате лесных пожаров в Свердловской и Курганской областях.

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