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Постпред Гатилов: дипломатов США стало не видно и не слышно на заседаниях ООН

Постпред Гатилов: дипломатов США стало не видно и не слышно на заседаниях ООН

Дипломатов Соединенных Штатов вдруг стало не видно и не слышно на заседаниях ООН. Об этом, как информирует ТАСС, заявил Геннадий Гатилов, постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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