Lian Li представляет Г-образный блок питания EDGE 80+ Platinum Series для 2-х камерных корп...

Lian Li представляет Г-образный блок питания EDGE 80+ Platinum Series для 2-х камерных корпусов с USB-концентраторомLIAN LI выпустила серию EDGE, новый блок питания, разработанный специально для вертикальной установки в двухкамерные корпуса ПК.
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