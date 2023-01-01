Грегг Попович: «Лука Дончич – потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, который в шутку пообещал, что его команда не позволит Луке Дончичу набрать 50 очков, прокомментировал поражение от «Далласа» (125:126) и 51 очко суперзвезды «Мэверикс».