Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Грегг Попович: «Лука Дончич – потрясающий игрок. Его IQ зашкаливает»

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович, который в шутку пообещал, что его команда не позволит Луке Дончичу набрать 50 очков, прокомментировал поражение от «Далласа» (125:126) и 51 очко суперзвезды «Мэверикс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх