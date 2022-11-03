ВСУ отменили наступление на Херсон из-за проблем с артиллерией

По данным Военной хроники, оперативное командование «Юг» отложило на неопределённый срок намеченное на конец октября наступление в районе Кирова и Правдина, на границе Херсонской и Николаевской областей, из-за нехватки орудий калибра 155 мм.
По данным Военной хроники, оперативное командование «Юг» отложило на неопределённый срок намеченное на конец октября наступление в районе Кирова и Правдина, на границе Херсонской и Николаевской областей, из-за нехватки орудий калибра 155 мм.
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