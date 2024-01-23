Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Нет предела дебилизму!СК Пермского края...
  • Игорь Петров
    От Рейхстага не останется даже пыли...Хойсген призвал к...
  • StarPer
    Правильно Матвеев сказал, пришедшие с СВО будут мочить мигрантов, вот вам и религиозная почва.Кадыров предложил...

Daily Mail: Байден перепутал двух своих министров

Daily Mail: Байден перепутал двух своих министров

Президент США Джо Байден перепутал двух своих министров, сообщает британская газета Daily Mail. По данным газеты, во время совещания глава государства перепутал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх