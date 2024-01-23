Daily Mail: Байден перепутал двух своих министров

Президент США Джо Байден перепутал двух своих министров, сообщает британская газета Daily Mail. По данным газеты, во время совещания глава государства перепутал министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Хавьера Бесерру.
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