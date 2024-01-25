Премьер Палестины надеется, что решение суда ООН будет включать прекращение огня

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе надеется, что решение Международного суда (МС) ООН по иску ЮАР к Израилю, которое должно быть объявлено 26 января, будет включать немедленные меры по прекращению войны в секторе Газа.
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