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Премьер Палестины надеется, что решение суда ООН будет включать прекращение огня

Премьер Палестины надеется, что решение суда ООН будет включать прекращение огня

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе надеется, что решение Международного суда (МС) ООН по иску ЮАР к Израилю, которое должно быть объявлено 26 января, будет включать немедленные меры по прекращению войны в секторе Газа.

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